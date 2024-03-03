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سيناريو وحوار رسائل واقعية!

3/3/2024 7:41:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
قدمت فرقة مسرح الخليج العربي العرض الثالث المشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان الكويت المسرحي الـ 23 تحت عنوان «سيناريو وحوار» من تأليف وإخراج فيصل العبيد وتمثيل سماح ويوسف البغلي.
المسرحية تتحدث عن كاتب مصاب بمرض اضطراب الشخصيات المتعددة وهذا المرض يفقد صاحبه ذاكرته ولا يدري ما يدور حوله، فكل مرة يكتب مقالا او نصا تظهر له الشخصية النسائية التي يفاجأ بها لتخبره في الأخير بحقيقة نفسه.
تضمنت مشاهد المسرحية العديد من الرسائل الإنسانية التي نعاني منها بالواقع وهي تتماشى مع نمط حياتنا اليومية وما يحدث لنا فيها ومن تعامل الآخرين وتجاهلهم للأشخاص وعطاءاتهم التي لا يعترفون بها إلا بعد موتهم بكتابة أسمائهم على شواهد قبورهم لتكون هذه الحقيقة الوحيدة في حياتهم ولكن هذه الحقيقة لا يجدونها إلا بعد الممات وفوات الأوان على الرغم من سعيها لهم ولكن دون جدوى لوجود أشخاص لا تريد سماع الآخرين.
لقد وفق المخرج فيصل العبيد في إيجاد معادلة إيقاعية سليمة لعناصر العرض المسرحي، ولمسنا ذلك التناغم الأدائي الرائع بين الممثلين سماح ويوسف البغلي، إلى جانب توظيف الديكور والأزياء بطريقة متقنة مع الإضاءة ودلالاتها التي كانت متماشية مع تنقلات العرض المسرحي.
أحسنت إدارة فرقة مسرح الخليج العربي باختيار نص «سيناريو وحوار»، والجميل ان من كتبه هو الذي أخرجه لأنه يعرف جيدا ماذا يريد ان يقدم من خلاله من رسائل إنسانية غائبة عن البعض، كما أحسنت الفرقة اختيار الممثلين المتميزين سماح ويوسف البغلي اللذين كانا في مباراة فنية جميلة أسعدا بأدائهما المميز الحضور الغفير في مسرح الدسمة، فشكرا لفرقة مسرح الخليج العربي بقيادتها الشبابية متمثلة برئيس مجلس إدارتها الفنان ميثم بدر على هذا العرض الممتع الملامس لنمط حياتنا اليومية القائمة أصلا بين «سيناريو وحوار».

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