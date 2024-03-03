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سيف خيون بست الحظ تخطت المليون مشاهدة

3/3/2024 7:41:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
يواصل صاحب الصوت العذب سيف خيون نجاحاته من خلال أغانيه المميزة، كما انه سعيد بنجاح آخر أغانيه بست الحظ.
«الأنباء» هاتفت سيف حيث قال: سعيد جدا بنجاح أغنية (بست الحظ) والتي يقول مطلعها:
جيت لحضني وبست الحظ،
الجابك يمي وهمي انفض.
وهذه الأغنية كانت آخر عمل لي وتجاوزت مشاهداتها المليون مشاهدة على اليوتيوب وهي اول تعاون مع صديقي من الكويت الحبيبة «دي جي واو بوي» وهي من كلمات محمد الترك ومن ألحان كرار شريف وتوزيع وتنفيذ علي رون ومن إخراج إيهاب رافد شركة (trafficlght)، وكان الكليب مختصرا وحتى تصويره تم بـ 3 ساعات، والحمد لله كانت ردود الأفعال إيجابية على العمل الذي طرح قبل 3 أسابيع وحقق مليون مشاهدة وهي من إنتاج مصطفى العبدالله، شركة نجوم الدار البيضاء، ولا أنسى إعجاب ودعم المطرب الغني عن التعريف حمزة المحمداوي صاحب الأغنية الشهيرة «دمار» الذي أعجب بالأغنية وحب يهديني لحنا من ألحانه. وأضاف: طرحت أغنية كان اسمها «سر قلبك» من ألحان الفنان مصطفى الربيعي وكلمات آدم وتوزيع حسام الدين.
وعن جديده، قال: العمل القادم ان شاء الله بعنوان (باوع بيهن) والذي يقول مطلعها:
ممكن آخذ هاي عيونك رايد اشوفك شي
باوع بيهن مره بوجهك ربي شخالق بي
الأغنية من كلمات محمد الترك وألحان كرار شريف، توزيع علي روني وإن شاء الله سأطرحها لأول مرة بقناتي الرسمية خارج إطار شركات الإنتاج، وهناك مجموعة أعمال قيد التحضير مع مجموعة ملحنين، أهمهم علي بن سالم والفنان محمود التركي والفنان سيف عامر والفنان حمزة المحمداوي، وأحب استغل الفرصة لتهنئة أهلنا بالكويت بمناسبة أعيادهم الوطنية ويا رب تديم عليهم الأفراح وأنا عندي ذكريات وعلاقة جميلة منذ طفولتي بالكويت وناسها بسبب قرب البصرة الجغرافي من الكويت وكذلك عندي أصدقاء في الكويت الحبيبة وأتمنى التعاون مع الملحنين والموزعين من الكويت، أمثال بشار الشطي وربيع الصيداوي وعبدالقادر الهدهود.

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