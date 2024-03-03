283 7 مليون دينار قيمة 19 صفقة متفق عليها في بورصة الكويت



مشروع زيادة رسوم البيانات معلق حالياً لحين الانتهاء من المناقشات مع الجهة التنظيمية

10 مارس بدء اختبار الدورة الكاملة قبل إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي CCP

المشاركون المباشرون في السوق استكملوا جميع الاختبارات المطلوبة.. واجتازوها صياغة القواعد الخاصة بالصناديق المتداولة ومنصات الدخل الثابت بالمرحلة الأخيرة



شريف حمدي

أفادت رئيس قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم، بأن بورصة الكويت ظلت ملتزمة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الرغم من التحديات.

وقالت العبدالكريم في كلمتها خلال مؤتمر المحللين الخاص بالشركة عن العام المالي 2023، إن البورصة تعاملت بنشاط لمواجهة التحديات من خلال الضوابط المالية المختلفة، كما سعت للتخفيف من التداعيات المالية، وكانت هذه الفترة بمثابة اختبار حقيقي للمرونة التشغيلية، وتسليط الضوء على قدرتها على التكيف واجتياز ظروف السوق المضطربة.

وأشارت العبدالكريم إلى أنه تم إجراء 19 صفقة متفقا عليها بقيمة 283.7 مليون دينار، كما شهدت البورصة 6 إدراجات لإصدارات حقوق الأولوية القابلة للتداول، ليصل إجمالي حقوق الأولوية المنفذة إلى 14 منذ إطلاقها، مشيرة إلى أن المستثمرين نفذوا عمليات تداول بـ 1.9 مليون دينار خلال العام الماضي في إصدارات حقوق الأولوية، وفي منصة تداول الأوراق المالية غير المدرجة، والمعروفة باسم السوق خارج المنصة OTC، تم تداول ما مجموعه 165 مليون دينار خلال عام 2023 موزعا بين منصة التداول المستمر والصفقات الخاصة بانخفاض قدره 18% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت أنه تم اتخاذ خطوات واسعة ووضع اللمسات الأخيرة على اختبارات إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي CCP في العام الماضي، لافتة إلى ان المشاركين المباشرين في السوق استكملوا جميع الاختبارات المطلوبة واجتازوها.

وقالت العبدالكريم خلال مؤتمر المحللين بشأن نتائج أرباح الربع الرابع من عام 2023 لشركة بورصة الكويت، نحن الآن بصدد اختبار الدورة الكاملة التي ستشمل البنوك، وبنك الكويت المركزي، كما أننا في المراحل النهائية من صياغة القواعد الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة ETFs ومنصات تداول الدخل الثابت، والتي سيتم نشرها لاستطلاع الرأي قريبا جدا، مشيرة إلى أنه بعد الإطلاق الناجح لهذه التغيرات الكبرى في السوق سيتم الانتقال إلى إدخال المرحلة الرابعة من تطورات السوق التي تغطي المشتقات بشكل رئيسي.

وردا على سؤال بخصوص خطوات التقدم على مستوى CCP وإدخال التداول بالهامش، قالت ستبدأ الدورة المشار إليها في 10 مارس الجاري، أما بالنسبة للتداول بالهامش، فإن الوسطاء المؤهلين من حيث اختبار CCP سيكونون قادرين على تقديم الخدمة بمجرد بدء تشغيل تغيرات البنية التحتية، مشيرة إلى ان التداول بالهامش موجود حاليا ويمكن تقديمه من خلال شركات الاستثمار.

وفي معرض ردها على الاستفسارات خلال مؤتمر المحللين بشأن رسوم البيانات، قالت نحن لا نقوم بزيادة الرسوم في حد ذاتها، ولكن الخطة هي فرضها على جميع المستثمرين الذين يستخدمون بيانات السوق بغض النظر عن موقعهم، لافتة إلى ان المشروع معلق حاليا حتى يتم الانتهاء من المناقشات مع الجهة التنظيمية.

وفيما يتعلق بحجم تداول المستثمرين، لفتت العبدالكريم إلى أن البورصة شهدت العام الماضي انخفاضا بنسبة 33% على اساس سنوي من حيث حجم تداول المستثمرين الدوليين، في المقابل ارتفع نشاط تداول المستثمرين من المؤسسات بنسبة 6.5%، فيما لم يكن لدى البورصة الكويتية اي ادراجات في 2023، وبالمقابل كانت هناك 6 عمليات إلغاء للادراج، اثنتان بسبب انشطة الاندماج والاستحواذ، فضلا عن الغاء اختياري، و3 عمليات إلغاء ادراج بقرار من الجهة التنظيمية بسبب عدم الامتثال لالتزامات الافصاح والشفافية.

وحول الاكتتابات العامة الأولية، افادت العبدالكريم بأنه لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد، وذلك وفقا لتواصلنا المستمر مع مستشاري الادراج والشركات الاستثمارية، لافتة إلى ان بعض الشركات التي كانت تخطط للادراج في 2023 ارجأت الأمر لحين تحسن ظروف السوق.

واضافت: «بالنسبة لعام 2024 تم إلغاء ادراجين، أحدهما كان إلغاء تنظيميا، والآخر بسبب الاندماج مما ادى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة إلى 147 في الوقت الحالي».

واشارت العبدالكريم إلى ان اغلب الجزء الأخير من عام 2022 وحتى خلال الجزء الأكبر من 2023، واجهت بورصة الكويت انخفاضا مستمرا في قيم التداول، وكان هذا الانخفاض مدفوعا بمجموعة من التحديات الكبيرة، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى الحد من التضخم، هذا إلى جانب حالة عدم اليقين حول الأوضاع الجيوسياسية.