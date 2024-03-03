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المركز قرارات الفيدرالي الأميركي في مارس ستؤثر على معنويات المستثمرين

3/3/2024 7:41:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المقرر في مارس على معنويات المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر حركة أسعار النفط وأي تصعيد إضافي في التوتر الجيوسياسي في أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر المقبل.
من جهة أخرى، أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2024، أن السوق الكويتي اختتم شهر فبراير بأداء إيجابي في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوسع المستمر في النشاط غير النفطي والأرباح القوية التي سجلتها الشركات القيادية الرئيسية، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين.
وأوضح التقرير أن المؤشر العام ارتفع بنسبة 2.4% في فبراير مدعوما بالمكاسب التي حققها القطاع المصرفي، وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.1% خلال الشهر، وكان سهما بنك برقان وبيت التمويل الكويتي الأفضل أداء بارتفاع نسبته 7.8% و4.9% على التوالي على خلفية نتائج الأرباح الإيجابية للسنة المالية 2023. وأدى إعلان بنك برقان عن تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة العالية إلى ارتفاع سعر السهم خلال الشهر. وحقق بيت التمويل الكويتي صافي ربح قدره 584.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 2023، بارتفاع نسبته 63.4% على أساس سنوي.
ومن بين أسهم السوق الأول، حققت شركة مشاريع الكويت القابضة أكبر مكاسب بنسبة 15.6% بعد قبول مساهمي الشركة للعرض المشترك الذي تقدمت به شركتها التابعة البنك الأردني - الكويتي (وشركة بساطة القابضة) للاستحواذ على حصة 30% في شركة (مدفوعاتكم)، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية ودفع الفواتير إلكترونيا في الأردن.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.3% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنسبة 3.4% في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.8% على أساس سنوي. وتراجع نمو سوق الائتمان إلى 1.7% في عام 2023، منخفضا من 7.7% في عام 2022.
إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نمو سوق ائتمان الشركات والأسر في عام 2024 بعد الزيادة الطفيفة في منح المشاريع في عام 2023 والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.
وارتفعت مبيعات العقارات الكويتي خلال يناير بنسبة 38% على أساس شهري إلى 262 مليون دينار إلا أنها استمرت في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أضعف بلغت 5.4% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 46% على أساس شهري، في حين انخفضت مبيعات الوحدات الاستثمارية بنسبة 10% على أساس شهري على الرغم من ارتفاع حجم المعاملات.
وكان أداء الأسواق الخليجية إيجابيا مدفوعا بالأرباح الإيجابية للشركات، باستثناء أسواق أبوظبي وعمان والبحرين. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال الشهر. إلا ان تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وتضاؤل الآمال في تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة أثرا في معنويات المستثمرين.
وارتفع مؤشر السوق السعودي وسوق دبي بنسبة 7.1% و3.4% على التوالي خلال الشهر. ويقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو بنسبة 5.5% للمملكة العربية السعودية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة من معدل 4.5% المتوقع في أكتوبر 2023 على خلفية قوة الاقتصاد.
من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي، في توقعاته للمنطقة لشهر يناير 2024، معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى 2.7% على أساس سنوي من 3.7% على أساس سنوي التي كان قد حددها سابقا في أكتوبر 2023. وتعكس المراجعة الآثار السلبية لسياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أقل من 3% في عام 2024.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن السعر استقر عند مستوى 83.62 دولارا للبرميل، مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 2.3%. وأدى ارتفاع الطلب الأوروبي على الوقود ونقص إمدادات النفط بسبب الصراعات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وقرار «أوپيك+» الى الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير إلى دعم أسعار النفط.
وأدى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة الأميركية واضطراب التجارة العالمية إلى تقليص إمدادات الوقود في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، فقد توقفت مكاسب أسعار النفط بسبب التوقعات بتأخر خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والمخاوف بشأن حجم الطلب العالمي على النفط.

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