العصيمي لـ الأنباء 86 48% نسبة إنجاز تطوير طريق العبدلي حتى يناير والانتهاء منه خلال نوفمبر المقبل

الطريق يبدأ من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي ويشمل 3 جسور علوية



عاطف رمضان

أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان نسبة انجاز مشروع تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي حتى شهر يناير 2024 بلغت 86.48%.

وقال العصيمي ان تاريخ الإنجاز الفعلي 15 أكتوبر 2022 وجار السير في اجراءات التمديد الزمني ومن المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في 19 نوفمبر 2024.

وأوضح ان المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة لخدمة الطرق الخارجية، ويربط هذا المشروع بين مدينة المطلاع ووصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا، وسيتم توسيع الطريق القائم من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه، كما يشمل انشاء 7 مواقف للحافلات والنقل العام.

وأشار الى ان المشروع يحتوي على 3 جسور علوية، 2 منها لخدمة مدينة المطلاع السكنية وخمس حارات لكل اتجاه، بالاضافة الى كتفي الطريق، مبينا ان الهدف من المشروع ان تتم ازالة الخدمات القائمة التي تتعارض مع أعمال المشروع ونقلها إلى مسارات جديدة حسب التصميم الجديد للطرق، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية، وخدمات اخرى مثل شبكات صرف مياه الأمطار للطرق وعبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار وشبكات إنارة الطرق والاعمال المدنية لشبكات الهاتف وشبكات المياه العذبة بطول 25 كيلومترا وشبكة المياه المعالجة بطول 52 كيلومترا وإنشاء عبارات خرسانية للخدمات وشبكات الضغط العالي والمتوسطة الكهربائية واللوحات المرورية والعلامات الأرضية ونظام التحكم المروري المركزي.