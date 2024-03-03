المزيد لـالأنباء مشروع تدريب الطلبة يهدف للتشجيع على العمل بالقطاع الخاص

المتدرب يمنح شهادة خبرة ومكافأة مالية 100 دينار ويحقق 5 أهداف رئيسية

بشرى شعبان

كشفت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد عن قيام الهيئة بمخاطبة 150 شركة في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع تدريب الطلبة الذي تنظمه الهيئة سنويا في الموسمين الربيعي والصيفي، مشيرة إلى ان فصل التدريب الربيعي العام الحالي جرى بالتعاون مع 38 شركة من مختلف القطاعات،

مشيرة إلى عدد الطلبة المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه عام 2004 بلغ نحو 12 الف طالب.

وأكدت المزيد ان الهيئة تهدف من هذا المشروع إلى تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى حصول الطالب المتدرب على شهادة خبرة ومكافأة مالية محددة بـ 100 دينار وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

هل من نبذة عن مشروع تدريب الطلبة ومتى انطلق؟

٭ تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة سنويا منذ عام 2004 بطرح برامج تدريبية على موسمين ربيعي وصيفي وهي إحدى الأدوات التي تهدف إلى تعريف الطلبة علي مهارات وجودة العمل في القطاع الخاص من خلال التدريب الميداني المناسب في شركات القطاع الخاص المختلفة، حتى يصبحوا على اطلاع بمتطلبات العمل في الجهات غير الحكومية وذلك حتى نتمكن من تأهيل الشريحة المناسبة لشغل تلك الوظائف مستقبلا.

ما الهدف من المشروع؟

٭ يهدف المشروع إلى استقطاب شريحة الشباب وهم على مقاعد الدراسة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج تدريبية عملية تهدف إلى خلق الوعي بأهمية العمل بالقطاع الخاص واثره علي التطوير المهني والوظيفي للفرد ويحقق المشروع اهداف متعددة منها:

- تقوية وبناء مهارات وقدرات الطلبة وتدعيم ثقتهم بأنفسهم ليتمكنوا من دخول بوابة العمل بالقطاع الخاص

- بث روح التحدي وحب العمل من خلال فتح أفاق العمل لهم بالقطاع الخاص.

- تهيئة الطلبة تقنيا وفنيا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص.

- تقديم صورة واضحة لأرباب العمل في القطاع الخاص عن العمالة الوطنية للتعرف علي قدراتهم وإمكانياتهم العملية

- توفير فرص لربط الطلبة مع وظائف حقيقية في القطاع الخاص بعد التخرج، حيث تم توظيف عدد من الطلبة بعد انتهاء البرنامج التدريبي علي بند المكافآت وتم استقطابهم كموظفين بعد التخرج مباشرة من قبل الجهة المدربة.

اعداد المتدربين

ما أعداد المستفيدين من التدريب حتى العام الحالي؟

٭ المشروع انطلق عام 2004 و قام بتدريب أكثر من 12 ألف طالب منذ بدايته.

ما القطاعات المستهدفة من المشروع؟

٭ القطاعات المستهدفة هي البنوك - الاستثمار - التجزئة - التأمين - الجمعيات التعاونية - الاتصالات) ومن لدية رغبة من شركات القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للطلبة خلال الفترة الربيعية والصيفية (التواصل مع الهيئة في المبنى القوى العاملة منطقة الرقعي بالدور الثالث).

التسجيل

كيف تتم عملية التسجيل للاستفادة من المشروع؟

٭ التسجيل آلي عن طريق الموقع ويتم اختيار الفرص المتوفرة والمناسبة للطالب ‏() ويتم ادخال جميع المستندات المطلوبة آليا.

هل من شروط محددة لقبول الطلبة؟

٭ من شروط المشاركة والفئات المستهدفة ان يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية:

أ - طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي.

ب - طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين.

طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية:

- الا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- الا يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة للدبلوم والجامعة

هل من رسالة توجهينها للطلبة؟

٭ رسالتنا إلى الشباب الكويتي ان يستفيد من البرنامج والذي يعمل على تغيير القناعات نحو العمل في القطاع الخاص والاخص من هم لا يزالون في مراحل التعليم لذا حرصت الهيئة من خلال برنامج تدريب الطلبة إلى وضعهم في بيئة العمل في القطاع الخاص وتدريبهم عليها وخاصة من هم في مراحل الدراسة النهائية بهدف توجيههم إلى العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم.

هل انتهى مشروع تدريب طلبة الربيع للعام الجاري؟

٭ تم الانتهاء من موسم الربيع لعام 2024، وتمت مراسلة 150 شركة في مختلف المجالات، وتم التنسيق والتعاون مع 38 شركة، وتم تنظيم زيارات ميدانية متنوعة وحاليا العمل جاري لصرف المكافآت المالية للطلبة والمحددة بـ100 دينار وتمنح شهادة خبرة لكل متدرب