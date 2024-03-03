وكيل الداخلية ضرورة تضافر الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر

الخدة: شعار الأسبوع المروري لهذا العام الحدّ من الحوادث الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء القيادة



منصور السلطان

أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ضرورة تضافر الجهود للحدّ من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح والتي يكون السبب الأول فيها استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ سالم النواف خلال افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 37 الذي يقام تحت شعار «قيادة.. بدون هاتف» وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة والمدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعدد من قيادات القطاع ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد نواف الحيان.

ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتمنياته بالنجاح والتوفيق، مشيدا بالدور المجتمعي الذي قامت به الشركات والجهات الخاصة الداعمة لهذه الفعاليات وبدور وسائل الاعلام لنقل فعاليات أسبوع المرور الخليجي.

من جهته، ثمّن الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة دعم ومساندة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف للملف المروري، مشيرا إلى أن شعار الأسبوع المروري لهذا العام «قيادة.. بدون هاتف» يأتي للحد من الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء القيادة، والتي تنتج عنها أضرار كبيرة كالوفيات والإصابات الجسيمة ، متمنيا أن تتحقق الأهداف المرجوة لإنجاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد. وتوجه اللواء الخدة بالشكر إلى الشركات الراعية ولجميع وسائل الإعلام لما يقومون به من دور إعلامي وتوعوي بارز في سبيل الحد من الحوادث المرورية وآثارها المختلفة.

وفي نهاية الحفل، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف واللواء يوسف الخدة بتكريم الجهات الداعمة لفعاليات أسبوع المرور ووسائل الإعلام تقديرا لدورهم ومساهماتهم في إنجاح برامج وأنشطة الأسبوع.

.. واستقبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لـ «دول التعاون»

‏استقبل وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس بمكتبه في وزارة الداخلية المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي، بحضور وكيل قطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد عبدالقادر شعبان، وذلك على هامش مشاركته في انطلاق ورشة العمل التدريبية دور المستجيبين الأوائل في التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي تعقد في البلاد خلال الفترة من 3 إلى 4 الجاري.