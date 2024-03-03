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بالفيديو وزير الصحة خدمات المختبرات الطبية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي والتشخيص الدقيق والعلاج الفعال

3/3/2024 7:41:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن خدمات المختبرات الطبية تشكل العمود الفقري للنظام الصحي في الكويت وتسهم بشكل كبير في التشخيص الدقيق والعلاج الفعال للمرضى، مشيرا إلى أن دعم هذا القطاع وتطويره يعد من الأولويات الرئيسية للوزارة.
وأشار وزير الصحة في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الثالث للمختبرات الطبية «التقدم السريري في علم الكيمياء الحيوية» إلى الدور البارز لمختبرات الكيمياء الحيوية في نجاح المنظومة الصحية وانها المصدر الرئيسي لكثير من المعلومات الضرورية التي تسهم في التشخيص المبكر للأمراض وتقديم الحلول العلاجية الملائمة ومتابعة الحالة الصحية للمريض.
وأكد حرص الوزارة على دعم المختبرات الطبية بأحدث الأجهزة المخبرية والمعدات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة والسعي لتحسين بروتوكولات العمل فيها وتطوير وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتعزيز البحوث العلمية في هذا الميدان الحيوي.
وأشار إلى تطوير خدمات عدة مؤخرا، من أهمها نظام الربط الإلكتروني لنتائج المرضى مع تطبيق «سهل»، مما يتيح وصول نتائج المرضى بشكل فوري للمريض ويسهل متابعة حالته الصحية مع الطبيب المعالج وإنجاز خدمة الربط الإلكتروني لطلبات المواد المخبرية بين المستشفيات والمستودعات، مما سهل عملية طلب المستهلكات بشكل سريع وفعال ومتابعة مقدار الحاجة والطلب.
وقال ان الوزارة وفرت تقنيات حديثة تواكب التطور العالمي وتتيح عمل تحاليل تخصصية وتخدم شريحة مهمة من المرضى، من أبرزها أجهزة قياس الطيف الكتلي والذي يستخدم بتقنيات متعددة في بعض المستشفيات، مثل مستشفى الأميري ومركز الإدمان ومركز يعقوب بهبهاني.
ولفت الى مشاركة 15 متخصصا في المؤتمر من داخل الكويت وخارجها يسلطون الضوء على أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال المختبرات الطبية من خلال استعراض آخر التقنيات في مجال الأجهزة المتقدمة وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين الجودة التحليلية والإدارة الفعالة للمختبرات الطبية.
وأوضح وزير الصحة ان المؤتمر يركز على تحاليل السموم والأدوية المسببة للإدمان والتحاليل التي تخدم مرضى عمليات السمنة ومرضى أورام الدم.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس أقسام المختبرات الطبية ورئيسة المؤتمر د.ابتسام الجمعـــــة ان مختبرات الكيمياء الحيوية تتحمل في مرافقنا الصحية مسؤولية كبيرة في توفير البيانات الحيوية التي تمثل أساس التشخيص والعلاج وتمثل الركيزة الأساسية التي تساعدنا على فهم حالة المرضى بدقة وتحديد الخطوات اللازمة للتدخل الطبي بشكل فعال.
وقالت ان المختبرات تعد بمنزلة العين الثالثة التي ترى ما لا يرى بالعين المجردة فهي تستقبل عينات الدم والبول والسوائل الجسمية لتحليلها بدقة فائقة وليس هذا فحسب بل تقدم هذه المختبرات تحاليل شاملة مؤشرات وظائف الأعضاء وفحص الهرمونات.
وأشارت إلى انه يندرج تحت مظلة المختبرات عيادات تخصصية دقيقة تعتبر نقطة تحول في عالم الرعاية الصحية توفر خدمات متفردة وتستقبل جميع المرضى من المرافق الصحية كعيادة تشخيص وعلاج ارتفاع نسبة الدهون في الدم في مركز صباح الأحمد للقلب ساهمت بشكل كبير في الحد من الجلطات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.
وأشادت بالدور المحوري والكبير الذي يقدمه مختبر مركز غنيمة الغانم للأمراض الوراثية ومستشفى الصباح اللذان يعملان يدا بيد بجهد وتفان لتوفير الرعاية والتشخيص المبكر للمواليد حيث يتم تقديم خدمة المسح المبدئي لجميع المواليد والتحاليل التأكيدية لفحص المواليد المشتبه بوجود مرض وراثي.
ونوهت بمختبــــرات مستشفى مبارك التخصصية التي تعمل بجد واجتهاد لخدمة جميع المستشفيات في البلاد حيث تقوم بإجراء وتحليل الفيتامينات بكفاءة عالية وتقديم تحليل للهرمونات المتخصصة والذي يشترك معهم مستشفى الصباح بتقديمه بدقة واحترافية لتشخيص ومتابعة الحالات الصحية بشكل فعال.

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