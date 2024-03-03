رئيس المجلس الأعلى للقضاء لوكلاء النيابة الجدد حافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه



التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم الصفران: أنتم المكسب الحقيقي للنيابة.. انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل والاجتهاد



أسامة أبوالسعود

أدى صباح أمس 60 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وبحضور النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 127 لسنة 2024 بتعيينهم وكلاء نيابة «ج» بالنيابة العامة.

وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي كلمة هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية، وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة، وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والدراسات القضائية ومواصلة البحث والاطلاع والاجتهاد، وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه في حياته العامة والخاصة.

كما طلب المستشار د.عادل بورسلي منهم التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الزملاء والموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم، وأوصاهم ببلدهم الكويت، وأن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد.

ووجه أبلغ عبارات الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه اللامحدود للسلطة القضائية ورجالها.

وقد وجه النائب العام المستشار سعد الصفران كلمة لهم أيضا أوصاهم فيها بالعمل، وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي للنيابة العامة، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.