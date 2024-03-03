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23 7 ألف درجة للتوظيف ولكل جهة صلاحية إصدار القرارات حسب المعتمد لها

3/3/2024 7:41:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
مع اقتراب انتهاء ميزانية السنة المالية (2023 ـ 2024) في 31 الجاري، وتساؤل البعض حول مدى استمرار تعيين المرشحين للتوظيف أو تأجيله حتى إقرار ميزانية 2024 ـ 2025، قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: يستمر التعيين عاديا حسب الدرجات المعتمدة، ولكل جهة صلاحية الاستمرار في إصدار قرارات التعيين حسب المخصص لها.

وأوضحت أنه تم التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية ووزارة المالية لتلبية احتياجاتها من الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، كاشفة عن أنه تم اعتماد 23 ألفا و732 درجة وظيفية.

وبينت أنه تم تخصيص درجات لكل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية على حدة بالنظر إلى الاحتياجات المقدمة منهم من دون تخفيض، وحصلت الوزارات الخدماتية مثل التربية والكهرباء والصحة والداخلية والأشغال على الحصة الأكبر، وتم خصم الدرجات التي لم تستفد منها بعض الجهات حتى الآن مع قرب إغلاق السنة المالية في 31 مارس الجاري.

وأفادت بأنه تم الطلب من كل جهة إدراج احتياجاتها من الموظفين الجدد حسب النموذج الخاص بالوظائف المطلوب استحداثها للتعيين، موضحا فيه بيانات الوظائف والبرامج.

وأضافت المصادر أنه سيتم اختيار المواطنين للعمل لدى الجهة بشكل يتسق مع البيانات المدونة في النموذج، وأن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان آليا.

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