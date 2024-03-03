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عيون العالم على هدنة رمضان في غزة وإسرائيل تطلق هجوما في خان يونس

3/3/2024 7:41:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسود الترقب فلسطينيا وعربيا وعالميا إنجاز «هدنة رمضان» في قطاع غزة والتي عززت التصريحات المتفائلة للأطراف المعنية، بقرب التوصل اليها، مع انطلاق اجتماعات ممثلي الولايات المتحدة وقطر و«حماس» وإسرائيل في القاهرة أمس، لبحث وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى والمحتجزين وادخال المساعدات للقطاع المهدد بالمجاعة.
وأعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل قبلت مبدئيا ببنود مقترح الهدنة التي يسعى الوسطاء جاهدين للتوصل اليها قبل شهر رمضان المبارك.
كما أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وكالة فرانس برس بأن الاتفاق على الهدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة بحال «تجاوبت» إسرائيل مع مطالبها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «اذا تجاوبت اسرائيل يصبح الطريق ممهدا لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة».
وشدد على أن الحركة تراعي في المفاوضات «المرونة التي تحقق التوصل لاتفاق لوقف العدوان والحرب، والانسحاب العسكري من القطاع لتمكين شعبنا من الرجوع إلى شمال القطاع»، وضرورة «إدخال ما لا يقل عن 400 إلى 500 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود بما يضمن تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز».
وذكر مصدر في حماس أن القيادي البارز في الحركة خليل الحية هو من يترأس وفدها خلال هذه الجولة من المفاوضات. وأضاف أن «الوفد سيلتقي الوسطاء المصريين ويقدم لهم رد الحركة على مقترح باريس» حول الهدنة.
وكان مسؤول أميركي أعلن أنه «من الممكن أن يبدأ وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر.. المرضى والجرحى وكبار السن والنساء». لكن القيادي في الحركة أسامة حمدان اعتبر أن هذه التصريحات جزء من «عملية الخداع التي تمارسها» واشنطن. وقال لقناة «العربي» القطرية «التعطيل هو من جانب الاحتلال، نحن حريصون على إنهاء هذا العدوان ولابد أن ينتهي هذا العدوان.. هذا هو الذي نسعى إليه لكنه يواجه بمماطلة إسرائيلية وبدعم أميركي».
في غضون ذلك، تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع، مع سقوط عشرات القتلى يوميا، جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مختلف أنحاء القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، منهم أفراد عائلة واحدة في مدينة رفح. من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي تكثيف عملياته في خان يونس، كبرى مدن جنوب غزة.
توازيا، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقارير تفيد بأن أكثر من 118 شخصا «فقدوا حياتهم وبأن مئات آخرين أصيبوا بجروح في حادثة اشتركت فيها قوات إسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة».
وفي بيان صحافي صدر مساء أمس الأول، جدد أعضاء المجلس التشديد على «ضرورة أن يمتثل جميع أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء». ومع تدهور الظروف الإنسانية ووسط تصاعد العنف، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة أمس «استشهاد 15 طفلا بنتيجة سوء التغذية والجفاف»، مبديا خشيته على حياة ستة آخرين على الأقل.
وفي السياق، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30410 غالبيتهم العظمى من المدنيين منذ بدء الحرب. وقالت وزارة الصحة أمس إنها أحصت 99 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة، بينهم 14 من عائلة أبو عنزة في مخيم رفح للاجئين بجنوب القطاع.
وأظهرت لقطات فرانس برس مبنى مدمرا بالكامل تجمع حوله عشرات الأشخاص للبحث عن ناجين وانتشال الضحايا.
ميدانيا، واصلت إسرائيل عملياتها خصوصا في خان يونس التي تشكل منذ أسابيع طويلة محور الضغط العسكري.
وأفاد المتحدث باسم الجيش أمس عن بدء «هجوم واسع النطاق» في غرب خان يونس تخللته «طلعة جوية هجومية مكثفة أغارت في إطارها طائرات مقاتلة.. على حوالى 50 هدفا خلال 6 دقائق بدعم من قوات المدفعية».
وقالت قناة «الجزيرة» إن القوات الإسرائيلية حاصرت مدينة حمد وبلدة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع، استعدادا للتوغل في المناطق الشمالية. وأكدت أن سكان المنطقتين المحاصرين أطلقوا مناشدة من أجل إخراجهم، وسط عدم قدرة الدفاع المدني على الدخول لإجلائهم نتيجة الحصار الذي تفرضه آليات الاحتلال.
في غضون ذلك، اعتبر مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أن «المجاعة تتعمق وإنزال المساعدات جوا غير مجد» محملا «الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية».
وقال ان مليونين و400 ألف إنسان يعانون نقصا حادا في الغذاء، والمجاعة تتعمق بشكل أكبر في غزة والشمال، أضاف في بيان إن إنزال المساعدات جوا والتعامي عن إدخالها من المعابر التفاف على الحلول الجذرية للمشكلة، وذلك بعد ان اعلنت الولايات المتحدة أمس الأول انزال اول دفعة من المساعدات عبر الجو، لتنضم إلى شركائها الذين شرعوا بإيصال المساعدات بإنزالها جوا بعد تعذر ادخالها عبر المعابر البرية.
ومع استمرا التنديد الدولي باستهداف اسرائيل لعشرات الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات في دوار النابلسي في مدينة غزة الخميس الماضي، قالت «حماس» إن استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح وسط قطاع غزة، يعد تأكيدا وإصرارا منه على مواصلة حرب الإبادة.
وأضافت أن مواصلة الاحتلال استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام والوحشية في التاريخ المعاصر، وفق وصفها. وشددت على أن الاحتلال يمارس التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية بالقطاع في تجاهل تام للقوانين الإنسانية.

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