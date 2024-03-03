السعدون ونواب سابقون يعلنون خوض الانتخابات

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن عدد من النواب السابقين خوضهم الانتخابات النيابية.وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: استشعارا بحجم المسؤولية وما تنتظره الكويت من استحقاقات قادمة وإصلاحات لم تشهدها البلاد من قبل، أعلن عن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الشحومي: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، بعد التوكل على الله وبه أستعين، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.‏وقال النائب السابق خالد العتيبي: بسم الله نبدأ.. وبه نستعين، أعلن خوضي للانتخابات.من جهته، قال النائب السابق د.محمد المهّان: مستعينا بالله ومتوكلا عليه، ومعتمدا على دعمكم، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة.قال النائب السابق ثامر السويط: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.. لم تكن الأمة عقبة أمام الإصلاح يوما، بل العبث وغياب الرؤية وانعدام المسؤولية وحماية الفاسدين وتفتيت الوحدة الوطنية ورعاية رموز السوء والعار بكل محفل، وهو ما يستوجب منا التصدي والمواجهة. وعليه، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة، والله ولي التوفيق.وقال النائب الأسبق علي الدقباسي: بسم الله، بعد التوكل على العزيز الحكيم، أعلن ترشحي في انتخابات المجلس عن الدائرة الثانية.من جانبه، قال النائب السابق خالد الطمار: بعد التوكل على الله تعالى، أعلن ترشحي لخوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى، التزاما بخدمة أبناء الشعب الكويتي والدفاع عن مصالحه ومكتسباته، وما توفيقي إلا بالله.من جهته، قال النائب السابق عبدالله البرغش: مستعينا بالله تعالى، ثم بإخواني وأخواتي أهالي الدائرة الخامسة، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024، منطلقا من مبدأ وشعار «للشعب أن يعرف».وقال النائب السابق خليل الصالح: متوكلا على الله، مستندا إلى دعم الشعب الكويتي، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، عازما على العمل لتحقيق تطلعات المواطنين واستكمال الإنجازات في مرحلة جديدة، أرجو من الله تعالى أن تحمل كل خير للشعب الكويتي وكويتنا الحبيبة تحت راية قيادتنا السياسية الرشيدة.وأعلن النائب السابق مرزوق الحبيني خوضه الانتخابات: بسم الله، والحمد لله، عليه توكلنا وبه نستعين، أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة، ‏نسأل الله التوفيق.وقال النائب السابق عبدالوهاب العيسى: بفضل الله وثقتكم، ‏نجحت في تشريع مجموعة اقتراحات وترجمتها على أرض الواقع في مجلس استمر 8 أشهر فقط، وهو أمر يدعو للتفاؤل بأن إرادة التشريع لو وجدت فلا شيء يثنيها. وعليه، أعلن ترشحي للانتخابات القادمة عن الدائرة الثانية، سائلا الله التوفيق والسداد.من جهته، قال النائب السابق صالح عاشور: استشعارا بالمسؤولية الوطنية، أتقدم بترشحي لخدمة الكويت وأهلها في انتخابات 2024 لنكون بجانب الشعب كما كنا دائما، نسمع صوته، ونعمل من أجله ونسترجع حقوقه مهما كانت التحديات.من جانبه، قال النائب السابق بدر سيار: بسم الله.. وعلى بركة الله.. أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الرابعة.. نسأل الله التوفيق والسداد ولا نستغني عن دعمكم.وقالت النائبة السابقة د.جنان بوشهري: بصدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024، أعلن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثالثة، متطلعة لاستكمال ما بدأنا العمل به معا من حيث الارتقاء بجودة التشريع لتحقيق أفضل النتائج لصالح الوطن والمواطنين، وتفعيل الرقابة الوطنية الهادفة للدفاع عن المكتسبات الدستورية والأموال العامة.وفي هذا السياق، ‏قال النائب السابق أحمد لاري: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، على بركة الله أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الأولى، سائلا العلي القدير السداد والتوفيق.وقال النائب السابق هاني شمس: (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)، ‏على بركة الله أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الخامسة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد.وقال النائب السابق شعيب شعبان: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير). ‏لأن المبادئ لا تتجزأ ولا تسقط بالتقادم، ولأن مصلحة الوطن والشعب ومستقبلهم تسمو وتعلو على جميع الاعتبارات والتزاما بقسمنا لأداء واجبنا الوطني الرقابي والتشريعي وفق ما رسخه دستور 1962 بأن السيادة كانت ولازالت وستبقى للأمة مصدر السلطات جميعا.وأضاف: ‏مستعينا بالله تعالى وبدعم إخواني وأخواتي أبناء الشعب أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية، سائلين المولى عز و جل التوفيق والسداد.وقال النائب السابق مهند الساير: عازمون وبدعمكم على مواصلة طريق الإصلاح ومصرون على تحمل مسؤولياتنا. وأضاف: لن نقبل أن نكون ركنا في معادلة الفساد، أو ترسا في عجلة أصحاب المصالح، أو حلقة في حلقات صراع الشيوخ والمتنفذين. وبعد التوكل على الله ثم أبناء الشعب الكويتي الكريم، أعلن ترشحي ممثلا عن الدائرة الثالثة لمجلس الأمة 2024.





عالية الخالد: غمرتموني بكرم تواصلكم ودعمكم وأعتذر عن عدم المشاركة بالانتخابات

قالت النائبة السابقة عالية الخالد: منذ أن قررت الترشح لأول مرة في 2016 وحتى يومنا هذا، مازلت على عهدي لكم ومعكم في محاربة الفساد والمفسدين وحماية المال العام وفي إصلاح هذا الوطن. وأضافت: لقد غمرتموني بكرم تواصلكم ودعمكم وثقتكم وإيمانكم الذي يكبر يوما بعد يوم ومازال مستمرا، إلا أنني أعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس الأمة الحالية، معاهدة إياكم على استكمال مسيرة الإصلاح التي بدأتها معكم وعلى ذات النهج. شكرا من القلب ولكم مني خالص المحبة والتقدير،،،