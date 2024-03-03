استطلاعات الرأي الانتخابية بترخيص

MENAFN - Al-Anbaa) سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - فرحان الشمري

انتهت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية من الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 13 الجاري.

وشيدت الإدارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام قاعة أمام المبنى الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مجهزة بكل الخدمات لتسهيل مهام وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لمواكبة العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد.

وفي هذا الإطار، أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي، أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وقال السبيعي إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل في الموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.





فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم

أنهت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 الذي يبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 13 الجاري. وشيدت إدارة شؤون الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الإعلام قاعة أمام المبنى الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مجهزة بكل الخدمات لتسهيل مهام وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لمواكبة العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد. وكانت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 اعتبارا من اليوم الاثنين لمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 13 الجاري.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1677) الصادر امس الأحد.

وعن شروط الترشح، أوضحت الوزارة أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.

وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.

وذكرت أن طالب الترشيح يدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.

وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح، ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح، ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.

وعن كيفية التنازل عن الترشيح، أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.

وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم. وبينت إدارة شؤون الانتخابات أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين ـ منتسبي القوات المسلحة والشرطة- أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

من جهته، أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وقال السبيعي في تصريح إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة. وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك. ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.