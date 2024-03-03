انطلاق مقابلات الإشرافية بالتعاونيات

انطلاق مقابلات الإشرافية بالتعاونيات
التاريخ
3/3/2024 7:41:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية والذين تم اختيارهم بعد الفرز، وتم إرسال رسائل خاصة لهم بموعد المقابلة الشخصية. وبينت المصادر ان مسؤولين من القوى العاملة ووزارة الشؤون وممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء الجمعيات التعاونية المعنية هم أعضاء في لجنة اختيار المرشحين، على ان تجرى المقابلات في إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون ووفق الموعد المحدد بالرسالة النصية المرسلة للمتقدمين.
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