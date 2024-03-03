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انطلاق مقابلات الإشرافية بالتعاونيات

3/3/2024 7:41:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية والذين تم اختيارهم بعد الفرز، وتم إرسال رسائل خاصة لهم بموعد المقابلة الشخصية. وبينت المصادر ان مسؤولين من القوى العاملة ووزارة الشؤون وممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء الجمعيات التعاونية المعنية هم أعضاء في لجنة اختيار المرشحين، على ان تجرى المقابلات في إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون ووفق الموعد المحدد بالرسالة النصية المرسلة للمتقدمين.

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