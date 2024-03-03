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ضوابط العمل الرسمي في الصحة خلال يومين

3/3/2024 7:41:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تصدر وزارة الصحة خلال اليومين المقبلين تعميما إداريا لتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن أحكام وقواعد وضوابط العمل الرسمي. وستكون فترة دوام العاملين في الوزارة من الموظفين ((الذكور)) من الساعة
7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، أما دوام الموظفات ((الإناث)) فمن الساعة 7 صباحا حتى 1.45 ظهرا، كما سيتم السماح للموظفين والموظفات بالتوقيع عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح، كما يجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير، وعن تخفيف ساعات العمل ستكون الفترة في بداية الدوام الرسمي، بحيث يكون الحضور الساعة 9 صباحا والانصراف الساعة 2 ظهرا، أما التخفيف نهاية الدوام فسيكون الحضور الساعة 7 صباحا والانصراف في الساعة 12 ظهرا.

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