استشهاد 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال
التاريخ
3/3/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، الأحد، 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت (وفا) عن شهود عيان، أن طائرات الاحتلال استهدفت شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية لتوزيعها في مدنية دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 8 وإصابة آخرين.
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