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استشهاد 8 فلسطينيين بقصف للاحتلال

3/3/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، الأحد، 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت (وفا) عن شهود عيان، أن طائرات الاحتلال استهدفت شاحنة صغيرة تحمل مساعدات إنسانية لتوزيعها في مدنية دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 8 وإصابة آخرين.

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