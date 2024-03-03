صفارات الإنذار تدوي شمال صفد

صفارات الإنذار تدوي شمال صفد
التاريخ
3/3/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في شمال شرق صفد.
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