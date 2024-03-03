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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقتل أسيرين بالخطأ في غزة

3/3/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل صوتي لإثنين من المحتجزين قال جيش الاحتلال إنهما قتلا بالخطأ في غزة.
وقالت الهيئة إن "المحتجزين ألون ويوتام صرخا وناشدا جنود الجيش إنقاذهما، لكنه قتلهما بالخطأ"، مشيرة الى أن التسجيل الصوتي للمحتجزين يظهر طلب النجدة بقولهما "أنقذونا نحن مخطوفان، نحن تحت الدرج نرجوكم أنقذونا".

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