جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقتل أسيرين بالخطأ في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل صوتي لإثنين من المحتجزين قال جيش الاحتلال إنهما قتلا بالخطأ في غزة.
وقالت الهيئة إن "المحتجزين ألون ويوتام صرخا وناشدا جنود الجيش إنقاذهما، لكنه قتلهما بالخطأ"، مشيرة الى أن التسجيل الصوتي للمحتجزين يظهر طلب النجدة بقولهما "أنقذونا نحن مخطوفان، نحن تحت الدرج نرجوكم أنقذونا".
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