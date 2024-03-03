الأونروا: الأطفال بغزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم

الأونروا: الأطفال بغزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم
التاريخ
3/3/2024 3:37:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، مساء الاحد ، إن الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم.
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