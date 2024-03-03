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الأونروا: الأطفال بغزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم

3/3/2024 3:37:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، مساء الاحد ، إن الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم.

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