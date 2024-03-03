مقرر أممي: السبيل الوحيد لوقف الحرب هو فرض عقوبات على إسرائيل

مقرر أممي: السبيل الوحيد لوقف الحرب هو فرض عقوبات على إسرائيل
التاريخ
3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء ، مساء الاحد ، ان إسرائيل عملت على تجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع ان الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في غزة هي وقف فوري لإطلاق النار.
واضاف ان السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار هو فرض عقوبات على إسرائيل.
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