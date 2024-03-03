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مقرر أممي: السبيل الوحيد لوقف الحرب هو فرض عقوبات على إسرائيل

3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء ، مساء الاحد ، ان إسرائيل عملت على تجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع ان الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في غزة هي وقف فوري لإطلاق النار.
واضاف ان السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار هو فرض عقوبات على إسرائيل.

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