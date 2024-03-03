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سيناتور أميركي: موت الأطفال جوعا بغزة يجب أن يعيدنا إلى رشدنا

3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي ديك دوربين ، الاحد ، ان التقارير الواردة من غزة عن موت الأطفال جوعا مروعة ويجب أن تعيدنا إلى رشدنا.

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