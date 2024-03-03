أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين

أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين
التاريخ
3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لشبكة "سي إن إن" ، الاحد ، انه يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.
وتابع : التحريض الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.
MENAFN03032024000208011052ID1107928750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.