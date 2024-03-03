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أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين

3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لشبكة "سي إن إن" ، الاحد ، انه يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.
وتابع : التحريض الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.

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