تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاثنين - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
⛔التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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