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تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاثنين - تحذيرات

3/3/2024 3:37:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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