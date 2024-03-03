الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة جديدة في غزة
التاريخ
3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة ، الاحد ، ان قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وتابع : قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجه البطون الجائعة شمال غزة بالقتل والإبادة الجماعية.
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