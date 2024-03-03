سفير فرنسا: لن نعلق تمويلنا لوكالة“الأونروا”

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لوكوور غرانميزون، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدا أهمية أن يتوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وأشار خلال لقائه لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأحد، إلى دعم بلاده لمختلف القرارات التي قدمت للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة.
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