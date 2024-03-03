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سفير فرنسا: لن نعلق تمويلنا لوكالة“الأونروا”

3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لوكوور غرانميزون، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدا أهمية أن يتوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.


وأشار خلال لقائه لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأحد، إلى دعم بلاده لمختلف القرارات التي قدمت للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة.

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