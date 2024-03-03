سرايا القدس تقصف بالهاون تجمعا لجنود الاحتلال
التاريخ
3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لقوات جيش لاحتلال شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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