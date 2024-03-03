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ايهود باراك: إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب

3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود باراك، إن "إسرائيل" بعيدة عن تحقيق الأهداف التي وضعتها للحربّ المستمرّة على قطاع غزة منذ خمسة أشهر، وخلّفت أكثر من 30 ألف شهيد.
وأضاف باراك في حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أنّ استكمال تحقيق الأهداف ما يزال بعيدًا لعدة أشهر، بحسب بنيامين نتنياهو، ولسنة بحسب رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ولسنوات بحسب الوزير بيني غانتس.

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