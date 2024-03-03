ايهود باراك: إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود باراك، إن "إسرائيل" بعيدة عن تحقيق الأهداف التي وضعتها للحربّ المستمرّة على قطاع غزة منذ خمسة أشهر، وخلّفت أكثر من 30 ألف شهيد.
وأضاف باراك في حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أنّ استكمال تحقيق الأهداف ما يزال بعيدًا لعدة أشهر، بحسب بنيامين نتنياهو، ولسنة بحسب رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ولسنوات بحسب الوزير بيني غانتس.
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