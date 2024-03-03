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قصف يستهدف مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا

3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت فضائية الجزيرة ، الاحد ، إن قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا شمالي قطاع غزة.

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