قصف يستهدف مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا

قصف يستهدف مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا
التاريخ
3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت فضائية الجزيرة ، الاحد ، إن قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة استحدثها الأهالي في جباليا شمالي قطاع غزة.
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