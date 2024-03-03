جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك غزة
التاريخ
3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـساعات الـ 24 الماضية.
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