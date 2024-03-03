حماس تكشف تطورات هدنة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن الحركة تعمل بجدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة.
وأضاف المصدر أن الحركة تعمل من أجل "عودة أهالي غزة إلى المناطق التي هجروا منها، خاصة في الشمال، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من القطا
وأوضح أن "وفد الحركة في القاهرة للقاء الأشقاء المصريين والقطريين، وتقديم رؤية الحركة، ولا يعنيه وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "حماس لم تعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق".
واعتبر أن "الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية، ويعكس ذلك بارتكابه مجازر ضد الذين يبحثون عن لقمة العيش".
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