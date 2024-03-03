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حماس تكشف تطورات هدنة غزة

3/3/2024 3:37:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن الحركة تعمل بجدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة.
وأضاف المصدر أن الحركة تعمل من أجل "عودة أهالي غزة إلى المناطق التي هجروا منها، خاصة في الشمال، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من القطا
وأوضح أن "وفد الحركة في القاهرة للقاء الأشقاء المصريين والقطريين، وتقديم رؤية الحركة، ولا يعنيه وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "حماس لم تعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق".
واعتبر أن "الاحتلال يدير المعارك الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية، ويعكس ذلك بارتكابه مجازر ضد الذين يبحثون عن لقمة العيش".

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