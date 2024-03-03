الجامعة العربية تدعو لتأمين المتطلبات المتعلقة بالمياه لغزة

الجامعة العربية تدعو لتأمين المتطلبات المتعلقة بالمياه لغزة
التاريخ
3/3/2024 3:37:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
دعت جامعة الدول العربية كافة الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه للمواطنين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال إحياء جامعة الدول العربية اليوم العربي للمياه لعام 2024 الموافق 3 آذار تحت شعار "حافظ على المياه. تحافظ على الحياة".
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