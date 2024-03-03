وفاة مأساوية لطفل اختنق في سرير طبي

توفي طفل معاق يبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن علق رأسه عن طريق الخطأ في سرير طبي في الليلة الأولى التي نام فيها.

وكان الطفل إيثان مصابًا بالشلل الدماغي ، كما عانى من مشاكل في الحركة بالإضافة إلى تأخر في النمو والارتجاع.

وقال الوالدان إن سرير إيثان تُرك في أدنى مستوى له، كما هو موصى به، عندما تم وضعه في السرير في الليلة السابقة.

ووجد الطفل ووجهه للأسفل وغير مستجيب فاستدعت والدته جيسيكا جاردينر سيارة إسعاف وأجرت الإنعاش القلبي الرئوي.

وعندما وصل المسعفون، واصلوا الإنعاش القلبي الرئوي لإيثان قبل نقله إلى مستشفى ميدواي البحري.



وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى كينغز كوليدج في لندن حيث تدهورت حالته. وتوفي بعد أربعة أيام.

وسجل الطب الشرعي

سبب الوفاة على أنه

نقص الأكسجين وتدفق الدم إلى الدماغ.

وأشار إلى أن أنف وفم إيثان قد تم تغطيتهما، مما أدى إلى "درجة من الاختناق" كما أصيب بعلامات خطوط حمراء على رقبته وعظمة الترقوة والتي يمكن أن تكون ناجمة عن "تجعد" المرتبة.

وقال الدكتور فيتزباتريك سوالو مع لجنة التحقيق: "لم يكن هناك مرض طبيعي مستقل يمكن أن يفسر توقف التنفس".تم فحص المرتبة ولم يتم العثور على أي عيوب وتم إحالة الأمر إلى مديرية الصحة والسلامة وهيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية".

وخلال شهادتهما، قال السيد وايد والسيدة جاردينر والدا الطفل

إنهما كانا قلقين بشأن شرائط الفيلكرو الموجودة على السرير حيث كان إيثان معتادًا على تجريد نفس القماش المستخدم في جبائر ساقه.



وزعموا أيضًا أنهم حصلوا على وعود بسرير جديد، لكن هذا السرير كان قديماً ومتسخًا.



وكشف التحقيق إنه بعد التأكد من عدم ارتكاب جريمة وعدم تورط أي طرف ثالث، هناك ثلاث فرضيات هي خطأ ميكانيكي، أو أسباب طبيعية، أو خطأ المستخدم - وقد تم استبعاد الفرضيتين الأوليين، وفقا لصحيفة " ميرور" البريطانية.

وقررت لجنة التحقيق أن "إجراء المستخدم" هو السبب. وقالت مساعدة الطبيب الشرعي كاثرين وود لوالدي إيثان:“تعازي الصادقة على الخسارة الفادحة لطفلك. لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة هذه العملية برمتها. أنا آسف حقًا لخسارتك وآمل أن تكون عملية التحقيق قد ساعدت في الإجابة على بعض أسئلتك وقد ساهمت في حل المشكلة."



