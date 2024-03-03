كأسان و4 ميداليات ملونة.. غولف الإمارات يتألق في خليجية الدوحة

تألق أبناء الإمارات في بطولة مجلس التعاون الخليجي 26 للرجال و15 للشباب تحت 18 سنة للغولف، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار أسبوع، وحصدوا كأسين و4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان في ختام البطولة التي شهدت مشاركة 40 لاعباً خليجياً، توج منتخب شباب الإمارات بالميداليات الذهبية على المستوى الفرقي وكذلك الذهبية والفضية على المستوى الفردي، كما توج منتخبنا الوطني للرجال بالميدالية الفضية بصفته وصيفاً للخليج بختام العرس الخليجي.

واحتفلت بعثة الإمارات برئاسة «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد بجانب المدير التنفيذي للاتحاد أكرم سكيك، بإنجاز أبطال الإمارات، وقدموا التهنئة لأصحاب الإنجاز ممثلة بمدرب المنتخب فيصل السرغيني واللاعبين.

توج منتخبنا الشاب بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وقدم الثلاثي ريان أحمد ومحمد سكيك وراشد الجسمي أنفسهم أبطالاً للخليج للموسم 2023/ 2024، بمجموع 450 ضربة، وفي منافسات الفردي حصد لاعب منتخبنا بفئة الشباب ريان أحمد المركز الأول وكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد أن حقق 223 ضربة، وحصل لاعب منتخبنا الشاب محمد سكيك على الوصافة والمركز الثاني بمجموع 227 ضربة والميدالية الفضية.

كما جاء منتخبنا الوطني للرجال في اليوم الختامي للبطولة، وصيفاً في بطولة الفرق بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 938 ضربة من خلال اللاعبين أحمد سكيك ووسام مولاني وجوناثان سيلفاراج وتوماس نسبيث، وبفارق 7 ضربات عن المنتخب السعودي صاحب المركز الأول برصيد 931 ضربة والميدالية الذهبية.

تهنئة

من جانبه، هنأ اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف الإماراتي، بعثة المنتخب على الإنجازات التي تحققت في البطولة، وقال: أشكر اللاعبين والجهازين الإداري والفني على ما بذلوه، والذي تكلل بصعود منتخب الشباب والرجال إلى منصات التتويج، متوجهاً بالشكر للاتحاد القطري على استضافة البطولة، ومؤكداً حرص الإمارات على التواجد بين الأشقاء بدول منطقتنا الخليجية.

وأضاف: يعمل اتحاد الإمارات للغولف بقيادة ووفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أن منتخبات الشباب والناشئين والفتيات يمثلن مستقبل الغولف الإماراتي».

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