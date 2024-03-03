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حمدان بن محمد يشهد تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية

3/3/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جانباً من تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية 2024.

وقدَّم سموه التشجيع والدعم للفرق المشاركة، حيث تم تتويج فريق F3 بطلاً للنسخة الأولى من التحدي.

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