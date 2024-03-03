حمدان بن محمد يشهد تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية

حمدان بن محمد يشهد تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية
التاريخ
3/3/2024 3:00:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جانباً من تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية 2024.
وقدَّم سموه التشجيع والدعم للفرق المشاركة، حيث تم تتويج فريق F3 بطلاً للنسخة الأولى من التحدي.
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