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اتحاد الكرة يشارك في عمومية اتحاد غرب آسيا

3/3/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا الذي عُقد أمس السبت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

مثل اتحاد الإمارات لكرة القدم كل من هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وناقش الاجتماع، البنود المدرجة على جدول الأعمال، أهمها انتخاب الهيئات القضائية لاتحاد غرب آسيا ( لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف ) وكذلك انتخاب لجنة انتخابية تتولى العملية الانتخابية التكميلية في اجتماع الجمعية العمومية العادي المقرر في شهر مايو المقبل.

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