شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التشجيع بروح رياضية في مباراة العين والنصر السعودي غدا

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين خلال مباراة نادي العين الإماراتي ونادي النصر السعودي غداً الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الجماهيرعلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز