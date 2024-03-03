Sunday, 03 March 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التشجيع بروح رياضية في مباراة العين والنصر السعودي غدا

3/3/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين خلال مباراة نادي العين الإماراتي ونادي النصر السعودي غداً الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الجماهيرعلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107928680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث