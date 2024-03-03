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الملا والمرزوقي بطلا العرض الليلي للدراجات المائية بدبي

3/3/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج نجمانا راشد علي صالح الملا ومانع حبيب المرزوقي بطلين لمنافسات العرض الليلي للدراجات المائية لفئتي الاستعراض الحر - فري ستايل والألواح الطائرة - هايدروفويل والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 ـ 2024.

وخطف أبطالنا الأضواء في قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي، حيث استعرضوا مهاراتهم أمام المئات من زوار واجهة «دبي هاربور» ورواد معرض دبي العالمي للقوارب، حيث التحم الأداء العالي مع التقنيات الحديثة في عروض المشاركين والذين استخدموا الأضواء والدخان ليرسموا لوحات بديعة أمام عين دبي وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا وواجهة جميرا بيتش ريزيدنس.

تفوق الملا في الاستعراض الحر على منافسيه وأبرزهم المتسابق الجنوب أفريقي ريناردت سترهويزن، الذي حل ثانياً وبطلنا محمد الهاملي الذي جاء ثالثاً، وبطلنا راشد السويدي «الرابع».

ونجح مانع في انتزاع لقب الألواح الطائرة متفوقاً على منافسه المباشر شقيقه الأصغر ماجد حبيب المرزوقي الذي حل ثانياً وسعود حسن الحمادي «الثالث»، والشقيقان محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي «الرابع والخامس».


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