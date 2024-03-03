الملا والمرزوقي بطلا العرض الليلي للدراجات المائية بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج نجمانا راشد علي صالح الملا ومانع حبيب المرزوقي بطلين لمنافسات العرض الليلي للدراجات المائية لفئتي الاستعراض الحر - فري ستايل والألواح الطائرة - هايدروفويل والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 ـ 2024.
وخطف أبطالنا الأضواء في قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي، حيث استعرضوا مهاراتهم أمام المئات من زوار واجهة «دبي هاربور» ورواد معرض دبي العالمي للقوارب، حيث التحم الأداء العالي مع التقنيات الحديثة في عروض المشاركين والذين استخدموا الأضواء والدخان ليرسموا لوحات بديعة أمام عين دبي وبالقرب من جزيرة نخلة جميرا وواجهة جميرا بيتش ريزيدنس.
تفوق الملا في الاستعراض الحر على منافسيه وأبرزهم المتسابق الجنوب أفريقي ريناردت سترهويزن، الذي حل ثانياً وبطلنا محمد الهاملي الذي جاء ثالثاً، وبطلنا راشد السويدي «الرابع».
ونجح مانع في انتزاع لقب الألواح الطائرة متفوقاً على منافسه المباشر شقيقه الأصغر ماجد حبيب المرزوقي الذي حل ثانياً وسعود حسن الحمادي «الثالث»، والشقيقان محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي «الرابع والخامس».
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