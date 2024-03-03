الشارقة يتمسك بالصدارة وشباب الأهلي بوصافة رجال اليد

حافظ فريق كرة اليد بنادي الشارقة على تصدره الدوري، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة عقب فوزه على الجزيرة 38/ 33، ليتراجع فريق الجزيرة للمركز الثالث، بعد أن توقف رصيده عند 16 نقطة، وتقدم فريق اليد بنادي شباب الأهلي للمركز الثاني برصيد 17 نقطة، عقب فوزه على دبا الحصن 25/ 21، ورغم الخسارة، تقدم للمركز السابع بفارق الأهداف عن فريق النصر، الذي تراجع للمركز الثامن الأخير برصيد 8 نقاط لكل فريق، في مواجهات الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي بدوري رجال اليد.

صدارة

واصل فريق رجال الشارقة لكرة اليد سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري العام، بعدما تغلب على فريق الجزيرة بنتيجة (38-33)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد 2023-2024، على صالة نادي البطائح، وانتهى شوطه الأول لصالح الشارقة بنتيجة (22-18).

وبهذا الفوز، يصل الشارقة إلى النقطة 21، بالعلامة الكاملة من 7 انتصارات، وتبقى له مباراة واحدة مؤجلة من الدور التمهيدي الأول أمام دبا الحصن، والمقرر إقامتها 5 مارس الجاري على ملعب الأخير.

فوز

يبدو أن صالة خورفكان مثلت التفاؤل بالخير، عندما احتضنت مباراة شباب الأهلي ودبا الحصن، والتي تم انتقال المباراة إليها، لتضرر صالة دبا نتيجة لهطول الأمطار، وجاء الخير للضيفين، بفوز شباب الأهلي وتفوقه من البداية، رغم الندية التي قدمها فريق الحصن، رغم أفضلية التقدم بنهاية الشوط الأول 13/ 10، وبختام المباراة 25/ 21، وحصد شباب الأهلي نقاط الفوز الثلاث، والتي منحته التقدم للمركز الثاني، وبنفس الوقت رغم خسارة الحصناوي، إلا أنه رفع رصيده إلى 9 نقاط، منحته ترك القاع للمرة الأولى، بفارق الأهداف عن النصر، الذي تراجع للمركز الثامن الأخير، بفارق الأهداف، ولكل منهما 9 نقاط.

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