تألق المرزوقي والكربي في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز

واصل فرسان الإمارات تقديم عروضهم المبهرة في ثاني أيام بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، حيث فاز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الفرس «كونكورديا»، بصدارة منافسات السرعة على ارتفاع 130 سم، وانتزع الصدارة بعد إكمال الجولة في زمن 58:65 ثانية، من بين 86 فارساً وفارسة.

ونال جائزة المركز الثاني الفارس لوكا كواتا بالجواد «كاسيرانا ديل ريليت»، والزمن 59:19 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس بيكزود كوربانوف على صهوة «سانتوس هيبكا»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 60.64 ثانية.

وأقيمت خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام البطولة، منافسة بمواصفات الجولة الواحدة ضد عقارب الساعة على حواجز ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبد الله حمد الكربي بالجواد «ديون زد»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.62 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس ليث غريب، على صهوة «إليت دو بونتس» بزمن 49.63 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبد الله إبراهيم الموسي بالجواد «إلين دو لانفو»، والزمن 51.74 ثانية.

شهد المنافسات وتوج الفائزين سعادة طارق الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة منتجع الفرسان الرياضي، العضو المنتدب.

وأشاد طارق الحوسني، بالعروض الرائعة، والنتائج المميز التي حققها فرسان الإمارات في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، ووجودهم على منصة التتويج، ما يؤكد مواصلة التطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة النبيلة، من خلال تأهل فريق الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق، وحصد العديد من المراكز الأولى في البطولات الدولية والقارية.

وقال: «سعداء بتنظيم واستضافة بطولة الفرسان الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين في تقديم بطولة رفيعة المستوى، وبأعلى المقاييس الدولية في التنظيم والخدمات اللوجستية، بتوفير إسطبلات حديثة لاستضافة الخيول القادمة من داخل وخارج الدولة، ومن خلال تقديم خدمات بمعايير دولية عالية، والتي استقطبت نخبة الفرسان والفارسات، بصحبة أفضل الخيول، وقد سهلت هذه الخدمات الرفيعة التي يقدمها منتجع الفرسان الفاخرة، والعالية الجودة، مهمة الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من أداء».

وأضاف: «خطط تطوير منشآت ومرافق منتجع الفرسان، التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشدة، واستراتيجية أبوظبي المستقبلية، تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، لتكتمل في يوليو المقبل، والتي ستشكل نقلة نوعية لعشر سنوات قادمة، وتفتح الباب أمام استضافة وتنظيم بطولات كبرى لفئات أعلى، وبنفس الجودة المطلوبة، ووفق المعايير الدولية».

وفي منافسة جولة ضد عقارب الساعة، على حواجز 145 سم، من فئة الثلاث نجوم، خاض التحدي 69 فارساً وفارسة، وبعد تنافس مثير، خطف الفارس الإيرلندي شين برين الصدارة، حين سجل مع الجواد «سكارتين» زمناً بلغ 62:70 ثانية، وتوّج بكأس المركز الأول، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد غانم الهاجري، مع الفرس «ليليلونكا أس تي دبليو»، بالزمن 62:75 ثانية، وجاء في المرتبة الثالثة الفارس كرستابس نيرتنكس، بالجواد «بلاديوم كي جي في»، مسجلاً زمناً بلغ 64.61 ثانية.

وتختتم البطولة اليوم الأحد، بمنافسة الجائزة الكبرى بجولة واحدة، مع تمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين»، وتشتمل على 9 منافسات دولية تصنيف الثلاث نجوم.

وتشهد البطولة التي تقام على مدى ثلاثة أيام، مشاركة محلية ودولية تتألف من 286 فارساً وفارسة، بصحبة 316 خيلاً، ويوجد في منافساتها منتخب الإمارات، ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز