اليوناني غريفاس بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج

توج الأستاذ الدولي الكبير اليوناني، افستراتيوس غريفاس، بلقب بطولة زوايا ووك الدولية للشطرنج التي نظمتها مجموعة الطنيجي للعقارات، وزوايا ووك بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين، وهيب جعفر الزرعوني الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلياء عبيد الطنيجي ممثلة مجموعة الطنيجي للعقارات «الراعي الرسمي للبطولة»، وحشد غفير من الإعلاميين والمتابعين ومحبي لعبة الشطرنج، وزوّار ممشى زوايا.

تصدر غريفاس الترتيب النهائي للبطولة الرئيسة للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وجاء بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي أليكسي بارسوف، برصيد 7.5 نقاط، فيما جاء الهندي فيهان دومير بالمركز الثالث بـ 7 نقاط، وحلّ الدولي الفلبيني كريستيان اسبايوس بالمركز الرابع، وجاء خامساً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبد الرحيم، وحلّ بالمركز السادس الفلبيني روكي بابلان، فيما جاء لاعب نادي الفجيرة عمار السدراني سابعاً.

وفي نتائج المجموعة الثانية، جاء بالمركز الأول الهندي سيفا كوماران، وحلّ ثانياً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خليفة سعيد الزرعوني، وجاء بالمركز الثالث الهندي آرجون سابي كومار، فيما حلّ رابعاً السوري ساري شفيق.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد رصدت جوائز خاصة للاعبين الواعدين، حيث حصل زايد جابر آل علي على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل السوري أمير رافع على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات، وحصل الهندي سان جوي على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، كما حصل الهندي جامبيتي ميراج على جائزة أفضل لاعب من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وحققت الهندية أمينة شيخ أسرار، جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وتزامناً مع المسابقات الشطرنجية، نظمت اللجنة المنظمة العديد من المسابقات الثقافية للجمهور الزائر لزوايا ووك، وللمشاركين في البطولة، في أمسيات ثقافية مميزة، وبتفاعل جماهيري كبير، وتم تكريم 30 فائزاً بمكافآت مادية وهدايا تذكارية.

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