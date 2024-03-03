الشارقة يُكلف خالد المدفع رئيساً لشركة الكرة بديلاً للعجلة

وافق مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إعتذار عبد الله محمد العجلة عن الاستمرار في منصبه رئيس شركة كرة القدم بالنادي وكلف المجلس، خالد عيسى المدفع نائب رئيس نادي الشارقة الرياضي بالإشراف على أعمال الشركة حتى نهاية دورة المجلس مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتقدم المجلس بالشكر للعجلة على ما قدمه في الفترة السابقة.

وأكد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بأن العمل في شركة كرة القدم يلقى كل الدعم والمساندة من قبل المجلس للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لنادي الشارقة وجماهيره.

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