«دبي الصحية» تحقق مستوى قياسياً في تقديم الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت «دبي الصحية» مستوى قياسياً في تقديم الرعاية الصحية لعدد أكبر من المرضى مع سهولة الحصول على الخدمات في عام 2023.
وتُعَدُّ «دبي الصحية» أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، تم تأسيسه لتعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس» اليوم.
وتضم 6 مستشفيات، و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.
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