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«دبي الصحية» تحقق مستوى قياسياً في تقديم الرعاية الصحية

3/3/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت «دبي الصحية» مستوى قياسياً في تقديم الرعاية الصحية لعدد أكبر من المرضى مع سهولة الحصول على الخدمات في عام 2023.

وتُعَدُّ «دبي الصحية» أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، تم تأسيسه لتعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس» اليوم.

وتضم 6 مستشفيات، و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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