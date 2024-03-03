الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ10 للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في أذربيجان



ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة رفيع المستوى إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي، والاجتماع الوزاري الثاني للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء، والذي افتتحه فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وحضره عدد من أصحاب المعالي وزراء الطاقة والبترول والغاز، وكبار المسؤولين وممثلو الحكومات من 23 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية و44 شركة ذات العلاقة.

وقال فخامة الرئيس الأذربيجاني، في كلمته الافتتاحية: إن ممر الغاز الجنوبي يعمل منذ ثلاث سنوات، وهو قصة نجاح، حيث يعد هذا المشروع أحد مشاريع البنية التحتية المهمة في أوراسيا، مشدداً على دوره في أمن الطاقة وتعزيز التعاون، حيث إن تنفيذ مثل هذا المشروع ما كان له أن يكون لولا التعاون بين الدول الواقعة على هذا الطريق.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق له، وبحضور سعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، مع معالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، رئيس اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع دولة الإمارات، ومعالي برويز شهبازوف وزير الطاقة، حيث بحث معهما علاقات التعاون في جميع المجالات خاصة في الاقتصاد والطاقة، والطاقة المتجددة وأمن الطاقة.

وأكد معاليه، أن ما يجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة علاقات قوية واسعة تتخطى التعاون التجاري والاقتصادي حيث تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، كما أنهما تتشاركان في الرؤية ذاتها التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة التنمية المستدامة.

ضم وفد الدولة، كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة مصدر، وشركة أدنوك وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

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