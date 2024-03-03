معدل التضخم في تركيا قرب أعلى مستوى له منذ 15 شهراً

يقترب معدل التضخم السنوي في تركيا من الوصول لأعلى مستوى منذ 15 شهراً، فيما يمثل ارتفاعاً يتوقعه البنك المركزي، الذي ما زال متأهباً بعد إنهاء سلسلة رفع معدلات الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع القوي في الحد الأدنى للأجور هذا العام مع ارتفاع أسعار الأغذية يعملان على تعزيز ضغوط التكلفة لاقتصاد متضرر منذ فترة طويلة من التضخم.

وعلى الرغم من استقرار العملة المحلية «الليرة»، فإن تركيا في طريقها لإنهاء عام 2024 وهي تسجل خامس أعلى أسرع معدل تضخم في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومع تبني البنك المركزي لسياسة الانتظار حالياً، من المتوقع أن تظهر البيانات تسارع ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي بنسبة تصل إلى 66% في فبراير الماضي.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم هذا العام 36%.

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