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فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية غداً

3/3/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية غداً.

وأوضحت المؤسسة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنه «سيتم فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 غداً الاثنين الموافق 4 مارس في تمام الساعة 8:00 صباحاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التطبيق الذكي ESE UAE».

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