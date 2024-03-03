(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية غداً.
وأوضحت المؤسسة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنه «سيتم فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 غداً الاثنين الموافق 4 مارس في تمام الساعة 8:00 صباحاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التطبيق الذكي ESE UAE».
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