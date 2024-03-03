الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لـ«مجلس التعاون» بدورته الـ159

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 159، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس

في الرياض، كما عقد على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، كل على حدة، وكانت الاجتماعات برئاسة معالي الشيخ

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة (رئاسة مجلس التعاون لهذا العام).

وتم خلال الاجتماعات المشتركة بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع الأشقاء من الدول الثلاث في إطار خطط العمل المشتركة معها، كما تم بحث التطورات والتحديات القائمة في المنطقة، وبوجه خاص الوضع في قطاع غزة. حضر الاجتماعات وزراء الخارجية ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي نهاية اجتماع الدورة 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون صدر بيان ختامي تضمن استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة. وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها. كما تضمن كذلك التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما تضمن البيان الختامي إشادة المجلس الوزاري بإنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات، ولا سيما نجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي في 26 - 29 فبراير 2024، والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP28) وتتويجه باعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي، ونجاح القمة العالمية للحكومات (2024) التي انعقدت في دبي.

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