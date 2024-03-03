مجزرة الطحين.. صدور رواية الجيش الإسرائيلي عن الحادث



قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن معظم الفلسطينيين الذين سقطوا قتلى في أثناء تجمع حشود قرب قافلة مساعدات في غزة الأسبوع الماضي لقوا حتفهم نتيجة التدافع، لكن مسؤولين بقطاع الصحة الفلسطيني قالوا إن من وصلوا إلى المستشفيات أصيبوا "برصاص من العيار الثقيل".

وتزايدت الضغوط على إسرائيل بسبب مقتل عشرات الفلسطينيين عندما حاصرت حشود قافلة من شاحنات المساعدات في قطاع غزة يوم الخميس وفتح جنود إسرائيليون النار عليهم، وأيدت عدة دول دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق.

ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن ما يزيد على 100 شخص قتلوا في هذه الواقعة التي حدثت خلال الساعات الأولى من الصباح وإن معظمهم سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية. وينفى المسؤولون الإسرائيليون سقوط هذا العدد الكبير من القتلى، لكنهم لم يقدموا أي تقديرات خاصة بهم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد نتائج مراجعة أولية للواقعة والتي أكدت ما ذكرته بيانات إسرائيلية سابقة عن مقتل معظم هؤلاء دهسا بأقدام حشود اندفعت نحو شاحنات المساعدات.

وقال هاجاري إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على "عدة أفراد" اقتربوا منهم في وقت لاحق وشكلوا على ما يبدو تهديدا مباشرا لهم، مضيفا أنه تم فتح تحقيق مستقل في هذه الواقعة دون أن يوفر مزيدا من التفاصيل.

ورفض مسؤول كبير بوزارة الصحة في غزة هذه النتائج.

وقال معتصم صلاح عضو لجنة الطوارئ بالوزارة: "قول إن الناس استشهدت بسبب التدافع أو الدهس غير صحيح".

وأضاف "كان لدينا أكثر من ألف شهيد وجريح في هذه المجزرة، ومعظم الشهداء والإصابات برصاص من العيار الثقيل وليس من أسلحة خفيفة".

وأردف قائلا "هذا الرصاص من العيار الثقيل هو من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال صلاح "هناك العديد من حالات الإصابات الخطيرة التي حصل لها حالات بتر".

وقال جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، والذي زار مستشفى الشفاء في غزة يوم الخميس واليوم الأحد، إنه رأى "قسم طوارئ كبير ومكتظ" في المستشفى حيث يتلقى الكثير من الجرحى العلاج.

وأضاف: "كان هناك الكثير من الإصابات الخطيرة، ويتم إجراء العديد من العمليات الجراحية... أخبرني أحد الجراحين أنه اضطر لإجراء 18 عملية جراحية في الليلة الأولى فقط".

وقال إنه رأى خمسة أو ستة مصابين بأعيرة نارية، منهم شاب أصيب بطلق ناري في الجانب الأيمن من الصدر توجه بنفسه إلى المستشفى لعدم وجود سيارات إسعاف. وأضاف أن إصابات عدد أقل من الجرحى تتفق مع رواية التعرض للسقوط أو الدهس في الظلام.

ودعا الكثير من حلفاء إسرائيل المقربين، ومنهم الولايات المتحدة، إلى إجراء تحقيق في هذه الواقعة التي سلطت الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة والظروف الفوضوية المتزايدة التي يتم فيها توزيع الكميات الصغيرة من المساعدات التي تصل إلى القطاع.

وحذرت منظمات إغاثة دولية من أن مئات الآلاف من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، بعد مرور نحو خمسة أشهر على الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع والتي جاءت في أعقاب هجوم قادته حركة

حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وكان ذلك الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي بحسب الإحصائيات الإسرائيلية هو الحادث الأكثر دموية في يوم واحد في تاريخ إسرائيل على مدى 75 عاما، وردت إسرائيل عليه بهجوم شامل لا يزال مستمرا أودى بحسب السلطات الفلسطينية بحياة ما يزيد على 30 ألفا حتى الآن.

ومع تكثيف الضغوط الدبلوماسية، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ فحصا أكثر تعمقا لهذه الواقعة تتولاه "هيئة مستقلة ومهنية وخبيرة" ستعلن نتائجه في أقرب وقت خلال الأيام المقبلة.

وتشير تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن بعض القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية بعد أن أطلق الجنود طلقات تحذيرية أولا، لكنه لم يذكر تفاصيل أو أرقام.

وقال هاجاري "بعد الطلقات التحذيرية التي تم إطلاقها لتفريق التدافع وبعد أن بدأت قواتنا في التراجع، اقترب عدد من المخربين من قواتنا وشكلوا تهديدا مباشرا لها. ووفقا للمراجعة الأولية، رد الجنود تجاه عدة أفراد".

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