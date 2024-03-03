أول تعليق لوزير الدفاع الألماني على نشر روسيا تسجيلاً صوتياً لاجتماع ضم مسؤولين عسكريين بارزين

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأحد إن روسيا تشن "حرب معلومات" بهدف خلق انقسامات داخل ألمانيا، وذلك في أول تعليق له على نشر روسيا تسجيلاً صوتياً لاجتماع ضم مسؤولين عسكريين ألمان بارزين.

ونشرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة تسجيلا مدته 38 دقيقة لمكالمة سُمع فيها ضباط ألمان يتحدثون عن أسلحة لأوكرانيا وضربة قد تشنها كييف على جسر في شبه جزيرة القرم، مما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتوضيح.

ووصفت ألمانيا التسجيل أمس السبت بأنه عمل من أعمال التنصت على ما يبدو وقالت إنها ستحقق في الأمر.

وقال بيستوريوس اليوم الأحد "الحادث أكبر بكثير من مجرد اعتراض ونشر محادثة... إنها جزء من حرب معلومات يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف "إنه هجوم مركب بهدف التضليل. يتعلق الأمر بالانقسام. إنه يتعلق بتقويض وحدتنا".

ونفى الكرملين في أكثر من مناسبة اتهامات من دول أخرى بنشر معلومات كاذبة أو مضللة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة "نطلب من ألمانيا تفسيرا" دون تقديم تفاصيل عن مخاوفها.

ولم ترد السفارة الروسية في برلين على طلب للتعليق أرسل لها عبر البريد الإلكتروني.

وناقش المشاركون في المكالمة إمكانية تسليم صواريخ كروز من نوع توروس إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار أولاف شولتز علنا حتى الآن بشدة. وتحدث الضباط أيضا عن تدريب الجنود الأوكرانيين وأهداف عسكرية محتملة.

وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين أمس السبت عن "الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية، والتي أصبحت واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي".

وقال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريح اليوم الأحد إن التسجيل يشير إلى أن برلين تستعد لقتال موسكو.

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