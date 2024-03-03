رئيس الدولة يطمئن على صحة محمد سالم النعيمي بمستشفى زايد العسكري

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، النقيب محمد سالم النعيمي الذي يتلقى العلاج في مستشفى زايد العسكري، على إثر إصابته مؤخراً في العمل الإرهابي في جمهورية الصومال مع عدد من رفاقه من أبناء القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها وفق اتفاقية ثنائية بين دولة الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

واطمأن سموه على صحته واستمع من الأطباء لسير علاجه متمنياً له الصحة والشفاء العاجل وأشاد سموه بالروح والمعنويات العالية لأبناء الوطن وما يكنونه من إخلاص ووفاء وتفانٍ لإعلاء شأنه ورفعته.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

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