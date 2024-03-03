رئيس الدولة يطمئن على صحة محمد سالم النعيمي بمستشفى زايد العسكري

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، النقيب محمد سالم النعيمي الذي يتلقى العلاج في مستشفى زايد العسكري، على إثر إصابته مؤخراً في العمل الإرهابي في جمهورية الصومال مع عدد من رفاقه من أبناء القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها وفق اتفاقية ثنائية بين دولة الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
واطمأن سموه على صحته واستمع من الأطباء لسير علاجه متمنياً له الصحة والشفاء العاجل وأشاد سموه بالروح والمعنويات العالية لأبناء الوطن وما يكنونه من إخلاص ووفاء وتفانٍ لإعلاء شأنه ورفعته.
رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.
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