حمدان بن محمد: السر في دبي سيبقى روح الفريق الواحد والشغف بتحقيق الريادة والتميز

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت اليوم (الأحد) منافسات النسخة الخامسة والأكبر من نوعها من "الألعاب الحكومية" والتي استضافتها دبي على مدار أربعة أيام بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهدت منافسات محتدمة رفعت معايير البطولة إلى مستويات قياسية جديدة,

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال حضوره جانباً من منافسات اليوم الختامي أن المشاركة الأوسع من مختلف أنحاء العالم في النسخة الأكبر من نوعها للألعاب الحكومية بدبي تعزز البُعد الدولي للمسابقة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وتنمي لدى المشاركين والمتابعين والفرق الدافع لتحسين الجاهزية وتحقيق التطلعات والحرص على الصدارة والريادة دوماً؛ ترسيخاً لنهج دبي، وأن السر في دبي سيبقى روح الفريق الواحد والشغف بتحقيق الريادة والتميز.

وهنّأ سموه الفائزين الذين عملوا بروح الفريق الواحد، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي أبداه المشاركون والمشاركات من كل الفئات والجنسيات، مؤكداً سموه أن المشاركة بحد ذاتها في مثل هذا الحدث الدولي إنجاز. كما أشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين للألعاب الحكومية.

وقال سموه:"بمشاركة 194 فريقاً من أنحاء العالم، اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأكبر من الألعاب الحكومية، سعيد بمستوى المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الحدث الذي يعكس روح وحيوية دبي ... نبارك لجميع الأبطال

.فريق F3 بطل فئة تحدي صغار السن

.فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بطل فئة تحدي الحكومة-سيدات

.فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بطل فئة تحدي الحكومة-رجال

.فريق ناس بطل فئة تحدي المجتمع

.فريق مدينة كوبنهاغن بطل فئة تحدي المدن

كما نتقدم بالشكر لجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين لهذا الحدث الكبير ... السر في دبي سيبقى روح الفريق الواحد والشغف بتحقيق الريادة والتميز .

على منصة التتويج

وتَوّج الفائزين معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في "وي ون دي بي ورلد".

تحدي صغار السن

وجاءت نتائج فئة تحدي صغار السن، الأول من نوعه في تاريخ البطولة بفوز فريق F3 بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني فريق باركور دي إكس بي، وأتى في المركز الثالث فريق دزرت ستورم جونيورز.

تحدي الجهات الحكومية

وتميزت هذه النسخة بأداء بطولي ومنافسات محتدمة ضمن تحدي الحكومات. وحصد المركز الأول في فئة تحدي الجهات الحكومية للسيدات فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة دبي.

أما ضمن فئة تحدي الجهات الحكومية للرجال ففاز بالمركز الأول فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وتلاه في المركز الثاني فريق حكومة عجمان، وحل في المركز الثالث فريق جهاز أمن الدولة بدبي.

تحدي المجتمع

أما في نتائج فئة تحدي المجتمع، فقد حصد المركز الأول فريق ناس، وجاء في المركز الثاني فريق بلوك20 x امباير ، فيما حل في المركز الثالث فريق سبريت ليفل.

تحدي المدن

وشهدت هذه النسخة من الألعاب الحكومية في دبي مشاركة عالمية ضمن فئة تحدي المدن حيث مثلوا دولة الإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، ومملكة البحرين، والدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وروسيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، وهولندا، وفرنسا، والبرتغال.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك في المركز الأول (للمرة الثانية على التوالي)، وفريق مدينة موسكو من روسيا في المركز الثاني، وفريق مدينة سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

جوائز تخطت المليونين وثمانمائة ألف درهم

وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك لكل من الفائزين الثلاثة ضمن جميع الفئات.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فكانت 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

حضور جماهيري ومجتمعي متنوع

وسجلت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية حضوراً جماهيرياً واسعاً ومتنوعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت إقبالاً من جمهور كبير تجاوز 17 ألف متفرج، مع حضور عائلي لافت ومكثف.

كما شهدت البطولة مشاركة على الأرض من جانب قيادات من الجهات المشاركة مما شكل حافزاً للفرق المتنافسة لتقديم أفضل ما لديها في جو من الإيجابية والروح والأخلاق الرياضية العالية والتعاون.

دعم رفيع المستوى

وساهم الدور الفاعل لشركاء الألعاب الحكومية 2024 في نجاح نسختها الأكبر بالعلامة الكاملة، حيث تلقت الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ضمت قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، بالإضافة إلى الجهود الفاعلة للجنة تأمين الفعاليات، ودبي الصحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

قدرات نوعية

ورسخت الألعاب الحكومية موقعها الريادي للدورة الخامسة على التوالي كإحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية، وأكدت قدرة دبي على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى وأنشطة رياضية تستقطب مشاركات عالمية من الجهات الأربع.

كما قدمت النسخة الحالية الأوسع في تاريخ الألعاب الحكومية نموذج دبي المتميز في تنظيم فعاليات دولية ترسخ قيم المنافسة الشريفة وتؤكد تميّز دبي في تنظيم أحداث ومنافسات عالمية المستوى.

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